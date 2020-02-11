第92屆奧斯卡金像獎名單於10日揭曉，勇奪四大獎的亞洲黑馬《寄生上流》在奧斯卡舞台大放異彩，在myVideo關鍵字搜尋量一小時內就暴增三倍，坐上本周myVideo付費電影榜冠軍。今年奧斯卡獎得獎作品包括《寄生上流》、《小丑》、《從前，有個好萊塢》皆已於myVideo上架，為慶祝影壇年度盛事，myVideo特別規劃「看片成金」活動，凡符合指定條件的會員，觀看myVideo「奧斯卡電影專區」今年任一部入圍及得獎作品，每看一部就贈送10元看片金，看越多領越多！

myVideo觀察，隨著本屆奧斯卡得獎名單陸續公布，站上的得獎作品關鍵字熱度也隨之翻倍成長，包括一舉奪下最佳原創劇本、最佳國際影片、最佳導演及最佳影片的《寄生上流》、最佳男主角《小丑》、最佳男配角《從前，有個好萊塢》、最佳女主角《茱蒂》等。其中，成為奧斯卡史上首部贏得最佳影片獎最高榮譽的非英語電影「寄生上流」搜尋量，在短短一小時就大增三倍，更打敗多部0元電影，成為myVideo全電影館觀影次數排行榜第一名，鍍金魅力不可小覷。

myVideo在1月月14日公布奧斯卡獎入圍名單後特別推出「奧斯卡電影專區」，並規劃金獎導演作品、歷屆影帝影后作品等，包含《小丑》、《從前，有個好萊塢》等皆搶先在農曆春節前上架，帶動專區影片總觀看次數較上月成長一成。目前myVideo站上本屆入圍及得獎作品就有多達13部，緊接著《冰雪奇緣2》、《鋒迴路轉》與《重磅腥聞》近期也將陸續上架，持續豐富專區內容。

除了單次付費電影外，可無限次觀賞的數位珍藏版也是影迷珍藏的重點。描述一代女星茱蒂嘉蘭傳奇人生、讓芮妮齊薇格順利摘下影后的《茱蒂》數位珍藏版現正於myVideo獨家預購中，在得獎名單公布後，預購量也創下單日成長一倍的成績，購買數位珍藏版的會員，在影片2月底上架後，即可無限回味經典。

同賀全球電影歷史時刻，myVideo也歡迎喜愛電影的新朋友們一同參與影壇盛事，並針對新會員推出首月1元優惠，myVideo豪華月租首月只要1元（後三個月優惠價199元），就能盡情觀賞本屆奧斯卡得獎作品《從前，有個好萊塢》、《大冒險家》，以及上萬部豪華月租電影、跟播戲劇、動漫、幼兒等內容，讓影迷大飽眼福。

(中時電子報)