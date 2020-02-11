因為新冠肺炎，加拿大航空在該國政府發出避免非必要前往中國大陸旅行的公告後，已暫停2020年2月29日前所有直飛北京和上海的航班。法航荷航也已暫停往返北京與上海之間的航班至3月15日。

加拿大航空對此情況感到遺憾，並對嚴重影響旅客的旅行深表歉意，表示將密切關注最新情況，並按需要隨時調整。

由於美國政府目前對於入境美國前14天內曾經到過中國的旅客有入境限制，若旅客欲改票請聯繫原訂票旅行社或撥打中文客服080-909-101。各國入境規定不定時更新，加航提醒旅客隨時關注各國最新入境規定，透過航班狀態 查詢航班狀態。因目前客服中心電話量較大，可能需等候30分鐘至1小時。

法航荷航集團表示一直與國際衛生部門與航空機構保持密切配合，並持續密切關注疫情的發展。之前法航荷航宣佈暫停往返北京與上海之間的航班至2月9日，但在對目前所有資訊進行重新評估之後，決定將北京和上海航線暫停服務的日期延長至2020年3月15日（含）。

自2020年3月16日起，法航與荷航將根據態勢發展變化，逐漸恢復北京與上海之間的航班營運，屆時北京與上海將隔天執飛一個航班。通過這種方式，依據每天營運情況，法航與荷航將提供每天至少一個航班從巴黎或阿姆斯特丹出發，往返上海或北京。

自2020年3月29日起，法航荷航航班將恢復正常。法航武漢航線的服務將暫停至3月28日（含）。荷航成都、杭州和廈門航線的服務將暫停至3月28日（含）。

(工商 )