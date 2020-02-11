身體不適的時候，「體溫」常常是居家監控病情的指標。目前市面上量測體溫工具很多，耳溫槍的操作簡便快速，因而成了家庭量測體溫的熱門選擇。然而，坊間流傳使用耳溫槍時不加耳套量測會比較準確，食藥署表示，其實不然！

食藥署指出，目前市面上有部分耳溫槍款式，標榜須搭配專用的耳套使用，套上耳套才能量出正確的結果，一方面是為了衛生的因素，避免因不同人使用而增加感染風險。

此外，耳套的使用上也有注意事項。食藥署說，第一，有耳套設計的耳溫槍，必須套上原廠專用耳套才能使用，但必須注意耳套不能有破損。無耳套設計的耳溫槍，使用前應以原廠所建議的方式清潔，在清潔完畢後，可能會使溫度略微降低。需待數分鐘後才可使用。

第二，食藥署說，由於各耳溫槍廠牌耳套的材質、尺寸、形式等不盡相同，因此不建議互換不同廠牌之間的耳套，以免影響測量結果。此外，亦不建議使用保鮮膜代替耳套。

食藥署也建議，使用耳溫槍前應詳閱操作說明書，以正確的方法量測體溫。人體溫度會隨個人生理狀況（如性別、年齡、活動量等） 而有些許差異。若第一次量測結果異常，建議休息半小時後再量，若體溫仍高，建議戴上口罩，前往醫療院所就醫。

(工商 )