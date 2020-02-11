新冠肺炎疫情對觀光、餐飲等產業造成衝擊，行政院預計最快本周四行政院會通過施行紓困措施與振興方案，對此，台灣民眾黨立法院黨團今提出3點訴求，呼籲行政院防疫紓困方案採取追加預算方式編列，紓困對象以中小企業為主，並成立單一服務窗口，同時應發給檢疫隔離及照顧者津貼。

因應疫情對產業衝擊，日前交通部觀光局提出44億元方案，係從原部內預算挪出，民眾黨立委賴香伶、張其祿、邱臣遠今召開記者會表示，這可能排擠到原有預算和既定工作執行；若行政院以特別預算支應，將會規避國會監督，因此，民眾黨主張應以追加預算方式處理紓困方案。

張其祿表示，當年SARS編列500億元特別預算，實際執行280億元，有浮編的情況，所以要做特別條例要非常小心，不要每次遇到問題就編特別條例，且現行法規並非完全不能紓困，例如災防法，如果疫情尚未無法確認，可以透過相關機制先做，一切回歸法制面，不要遇到問題就編特別條例解決。

產業紓困方面，邱臣遠說，建議經濟部成立單一窗口，提供企業相關對應資訊，並透過工商總會加強宣導，接著評估產業衝擊，首當其中的觀光旅遊及服務業，政府應優先以中小企業為紓困對象，畢竟中小企業財務結構不如大企業健全，馬上可能碰到資金周轉問題，政府應該給予協助，避免影響勞工生計。

賴香伶說，期待紓困方案用追加預算方式，行政院應負責任提出版本，除中小企業紓困外，勞工權益部分也要著墨，對於居家防疫隔離及照顧者，基本經濟維持政府要給予協助，建議由性平法家庭照顧假擴充，並修訂就業保險法第10條，政府給予防疫照護假勞工津貼，勞工才敢請假，落實居家防疫檢護。

至於國民黨團日前提出紓困條例版本，防疫受檢疫或隔離者，應給予公假及請領防疫津貼，賴香伶認為，仍待黨團協商交換意見，如果概念、法理相通，並不排斥採用「公假」，不過，公假有特別性，還需要溝通討論。

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(中時 )