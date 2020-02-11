武漢肺炎疫情嚴峻，菲律賓宣布「禁止菲律賓人赴中港澳台」等地，是否會影響菲籍移工來台？對此，勞動部勞動力發展署表示，受到菲律賓公告影響，菲籍移工來台的確會遇到困難，目前初估有3種情況會受到影響，包括移工返鄉探親無法歸國、辦理招募作業後無法引進及受到班機取消影響無法來台等3種情況。
據勞動部統計指出，截至108年12月底為止，我國移工共有71萬8058人，而菲律賓籍移工人數達15萬7487人，產業以製造業為主達12萬4974人、社福外勞也有3萬826人。
菲律賓公告指出，「除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，凡是從中國大陸、香港、澳門、台灣出發的旅客，禁止入境菲律賓」、「除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，14天內曾經前往中國大陸、香港、澳門、台灣，經第三地而前往菲律賓者，一律不能入境」及「菲律賓當地民眾也禁止來前往中國大陸、香港、澳門、台灣」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。