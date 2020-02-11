遠通電收去年10月在台北市推出eTag代扣路邊停車費服務，受到用戶好評，公司今日宣布服務新增新北市與高雄市，只要車上已黏貼eTag的用戶，透過遠銀、國泰、台新、玉山或中信5家聯名銀行其中一家信用卡，即可使用ETC APP或遠通網站申辦eTag智慧停車服務，並透過信用卡自動扣繳停車費。

有別於一般電子支付，申辦eTag智慧停車具備同時享受eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費服務，3項服務皆隨信用卡出帳。遠通表示，用路人可下載uTagGO APP連結HAPPY GO會員，除能將點數兌換國道通行費之外，3月1日前新申辦成功的會員，可獲HAPPY GO點數100點及停車累點加倍贈等好康。

遠通提醒，欲申辦eTag代扣雙北、高雄路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先做取消才能申辦。此外，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會列印明細供用路人對帳，但駕駛朋友只需等待信用卡帳單繳費，不用擔心繳費單遺失，不需特地花時間到超商繳費；有報帳需求的民眾，可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至各縣市交通局停車處網站列印收據或繳費證明。

為慶祝國道計程收費6周年，「eTag」升級為「uTagGO」，2020年3月1日前新會員除能獲得HAPPY GO 100點，使用路邊及路外停車服務，50元停車費可累積HAPPY GO 2點，透過APP還可將HAPPY GO點數兌換成eTag儲值金，4點即可兌換1元。

(中時 )