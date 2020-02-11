新冠肺炎疫情影響，化妝品製造廠太和-KY(4136)上海廠為配合防疫工作延長至2月10日復工，影響旗下業務出貨天數，目前與客戶積極協調後續訂單出貨時程，整體在手訂單狀況不受影響，待復工後盡速協調產能分配並完成出貨。

太和說，短期新型冠狀病毒肺炎疫情對整體消費動能帶來負面衝擊影響，但美容保養市場需求成長趨勢仍存在，以期復工後產能稼動率隨著訂單拉貨力道增溫而盡速拉升，將有助整體營運保持良好的成長動能。

1月農曆春節雖然工作天數減少，不過，受惠主要客戶的拉貨力道穩定增溫，太和-KY 1月合併營收達新台幣0.59億元，年增11％。

目前太和-KY推出新款約80款的2020春夏彩妝，並同步積極爭取與更多中國本土美妝品牌新客戶的彩妝產品研發及生產合作的機會，目前已接獲包括珀萊雅、完美日記等的大陸本土美妝品牌漸層粉、3D立體粉、3D立體口紅等新訂單，隨著主要客戶針對旗下創新美妝產品的需求增加、擴大其下單力道，新客戶同步加入量產出貨，將帶動公司保持良好的訂單能見度及產能稼動率。

(時報資訊)