新北市中和警分局中和派出所副所長蔣延紹、警員黃炫誠日前深入轄區角落積極發掘民瘼，主動關懷弱勢族群。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

冷氣團來襲，近日天氣氣溫驟降，新北市中和警分局中和派出所副所長蔣延紹、警員黃炫誠日前深入轄區角落積極發掘民瘼，主動關懷前往轄內古姓中低收入戶民眾住處慰問，並贈送暖暖包、白米、泡麵等民生物資，期盼幫助他們能度過這個寒流，免於挨餓受凍。

據瞭解，古民平時居住家中，因身體不便，在生活上有許多的困難，警方及社政等單位平時均有定期關心近況，近日寒流來襲，前往古民住處，贈送暖暖包、白米、泡麵等民生物資，警方向古民溫馨提醒氣溫驟降，注意保暖及留意身體狀況，盡量避免外出，以免受寒等，雖然古民言語表達困難，但頻頻對警方點頭，眼神充滿感謝之意，對於這突來的關懷表示意外地感動，也激動握著同仁的手致謝。

中和警分局表示，表示警察工作深入社會角落，轄區貧苦弱勢居民，卻因資源有限而無法普遍給予幫助。希望藉此拋磚引玉，喚起更多社會大眾的愛心，來幫助更多需要幫助的人，使得警察與民力能夠形成一個強而有力的社區關懷網。

近日天氣轉冷，呼籲民眾如有發現獨居老人或遊民抑或中低收入戶需要關懷協助，可撥打派出所、110或社會局電話尋求協助；警方也會主動加強勤區查訪，讓獨居老人及遊民及中低收入戶能安然地渡過寒天，更增添社會一份溫暖。

(中時 )