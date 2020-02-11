據統計，全球幾大退休金佈局情形，股票部位都占一半以上。例如美國加州公務員退休基金（CalPERS）股票部位達50%，實質資產約11%、固定收益約28%；挪威政府養老基金(GPFG)股票部位達69%、固定收益28%、不動產2.8%。而全球規模最大的日本政府退休投資基金(GPIF)規模約1.4兆美元，股票部位近50%、債券部位達40%。

依主計總處「106年度家庭部門資產結構」觀察，國人資產配置以房地產36.8%居首，儲蓄存款25%居次，在人壽保險準備及退休基金約20%，有價證券投資僅約16%，相對國際退休基金的資產配置偏保守。

國人在資產配置上，有關退休基金的配置，顯然還有很大的成長空間。這也吸引國內外投資機構爭相搶進。

元大投信建議，準備退休金階段，需考慮資產穩健成長性，而退休之後，則需重視收益的現金流來源穩定。在全球化浪潮下，具有競爭力的各行業龍頭企業以全球為腹地，成長空間無可限量，企業獲利能力進一步支撐股價。台灣企業在多項產業領域都是市佔第一，包含晶圓代工、手機鏡頭、電競筆記型電腦、機能衣代工、製鞋代工等。元大台灣高股息優質龍頭基金著眼台股的高殖利率與國際級優秀企業輩出，透過專業團隊為投資人嚴選台灣各產業龍頭優質企業、並兼顧配息率表現，並有獨特的每月配息及年終配息之配息機制；此外設計配息/不配息級別，讓稅負規劃考量、想累積資產的小資族、需要股息現金流的退休族等多方不同需求都能以一檔基金完成。

保德信投信則是精挑引進兩檔優質境外基金：PGIM美國公司債基金、PGIM Jennison全球股票機會基金，近期也於基富通基金平台上架開放申購，挾著保德信投資管理PGIM傲人的操作經驗與集團研究資源，建議投資人透過單筆或定期定額布局兩檔優質基金，儘速建構新投資組合！

保德信投信指出，以債券型的PGIM美國公司債基金為例，是國內少數境外純美國投資等級債券基金，投組配置超過95%的投資級債券，更以北美公司債為主，在台灣核備銷售的同類型產品中具有競爭力，更有PGIM固定收益團隊近300位投資專家研究看顧；而市場面也有利於投資等級債券表現，可望延續去年資金潮與漲升氣勢，提供利差收益優勢，是今年兼顧防禦及收益機會的基本配備。

另一檔PGIM Jennison全球股票機會基金也別具特色，有別於一般全球股票型基金，投資組合除鎖定在大型龍頭股，選股更聚焦在高盈餘成長股，以確保投資於具備長期競爭力的企業，例如亞馬遜Amazon、路易威登LVMH、耐吉NIKE、萬事達卡Mastercard等國際知名企業，均在主要持股中占有一席之地，整體美國布局比重超過五成；主動式由下而上選股，掌握全球投資機會與趨勢，全球投資機會不受限。

(時報資訊)