新北市勞工局今表示，將於18號召開調解會。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情延燒，人人自危，一名新北市32歲的李小姐昨(10)向勞工局申訴，原先在新莊某紡織公司擔任設計師，但公司日前安排至法國出差，班機卻得從大陸轉機，她因此向公司表明希望能直飛法國，不料卻遭公司開除，對此勞工局表示，將於18號召開勞資爭議調解會，並呼籲雇主應該暫時避免指派勞工前往疫區。

李小姐今(11)上午接受媒體訪問時表示，肺炎疫情持續擴大，擔心從大陸轉機恐有感染風險，便向公司提出直飛法國，但公司仍堅持她自大陸轉機，甚至訂的還是大陸航空公司的班次，飛機上必然會有許多陸籍人士，令她十分擔心有傳染風險。

此外，李小姐控訴，公司還要求她與同行的廣東女員工同住一房，「晚上睡覺不可能都還戴著口罩吧？」因此向公司表明，非常願意配合出差，但必須確保安全，不料公司為了利益考量，仍選擇節省機票錢，不願意購買直飛機票，也未回應她分房睡的要求，最後還將她開除，完全無法接受。

對此李小姐任職的公司也出面回應，稱她因工作表現不如預期，才會被解僱，李小姐昨向勞工局申訴後，今新北市勞工局對外說明，將在18號召開調解會，並於調解會中進行調查。

勞工局表示，依《職業安全衛生法》規定，雇主有義務採取必要措施，使勞工免於職災，並以勞工健康安全為最優先考量，呼籲雇主應該暫時避免指派勞工前往疫區。

(中時 )