公民團體提出訴求。（趙雙傑攝）

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥出面回應。（趙雙傑攝）

新冠肺炎未歇，第一班台商班機上有一名台商確診為新冠肺炎，引發民眾及醫檢等團體的慮疑與憂心，進而發起挺醫護連署，希望政府相關部門保障醫護人員的防疫物資充足無虞，尤其是口罩，讓他們無後顧之憂的維護台灣醫療體系的完善運作，同時強調不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批後再開放下一批。

「全民挺醫守防疫、拒絕政府搞飛機！」包括臺灣醫事檢驗產業工會、嘉義市照顧服務員職業工會及台灣年輕藥師協會等代表一行10多人，今早在疾管署前面一起喊口號並發出聲明。台灣醫事檢驗產業工會理事長郭沂蓁表示，新冠肺炎延燒，醫護人員都很努力，但醫檢師卻默默在實驗室中與病患檢體奮鬥，一般來說手套、口罩一旦沾染髒污，就需馬上丟棄，但在政府祭出口罩禁令後，有些醫院一天只發配1到2個口罩，讓他們暴露在感染風險中，呼籲政府重視此一問題。

連署團體主張，請政府相關部門保障醫護人員的防疫物資充足無虞，包機接國人回台，應由台灣政府主導實際登機人員，並以有緊急需要的國民為優先，且必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢，不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

而這樣的訴求，兩天內已累積超過20萬人次響應連署，今天連署團體將這分連署書送交疾管署，中央流行疫情指揮中心回應表示，自昨日起，已將醫療院所的口罩配給，從每天85萬片放寬到175萬片，酒精也由食藥署介入協調，優先提供給醫院使用。至於包機返台相關事宜，依照蔡總統與蘇行政院長指示3大原則，防疫優先、弱勢優先、防疫量能容許等，各方建議也將再納入參考。

(中時 )