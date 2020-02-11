FPGA大廠賽靈思（Xilinx，NASDAQ：XLNX）今日宣佈賽靈思旗下針對專業影音（Pro AV）與廣播市場的元件導入全新的先進機器學習（Machine Learning；ML）功能。同時也向業界展示首款基於7奈米Versal元件的可編程HDMI 2.1解決方案，賽靈思將在本周於阿姆斯特丹登場的2020歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe ；ISE）展示這些功能與其他的解決方案。

賽靈思說，上述這些技術和其他針對專業影音與廣播市場的賽靈思高度自行調適解決方案，希望在跟上新型使用模式與產業標準持續演進的同時，協助客戶降低成本並投資未來。

賽靈思針對專業影音與廣播平台新搭載的ML功能，包含感興趣區域編碼（Region-of-Interest Encoding）、智慧型電子看板（Intelligent Digital Signage）、自動化物體追蹤與視窗裁切（Automated Object Tracking and Window Cropping）與語音辨識等（Speech Recognition）。

賽靈思表示，客戶可利用賽靈思元件所搭載的眾多ML功能，包含高度整合的 Zynq UltraScale+ MPSoC平台來執行AI邊緣運算。將即時音訊與視訊處理、AV連結介面、編解碼器、IP網路、CPU、GPU等諸多功能整合的自行調適與可擴充單晶片解決方案，能協助客戶省下可觀的空間、功耗與成本。

賽靈思專業影音與廣播事業總監Ramesh Iyer表示，ML是一項快速發展的技術，其在專業影音與廣播領域中激發出嶄新的應用模式。賽靈思將ML導入自行調適平台中以提供高度整合的AV處理器，為8K影片、網路音訊視訊傳輸系統（Audiovisual over Internet Protocol；AV-over-IP）與壓縮（compression）提供經得起考驗的支援。現在更增添用於分析獲利、提高作業流程效率與增強使用的先進功能。上述整合式ML 功能最終能使企業推動創新研發、發展差異化並加速產品上市的時程。」

在ISE 2020大會上，賽靈思將展示業界首款支援HDMI 2.1的7奈米Versal元件，該元件是基於業界首款靈活應變運算加速平台（Adaptive Compute Acceleration Platform；ACAP），其為革命性的異質化運算元件，功能遠超越傳統CPU、GPU和FPGA。

HDMI 2.1擁有48Gbps的資料傳輸率，能針對LED牆、大尺寸螢幕、數位電子看板以及如體育賽事這類快速移動的應用，支援包括8K60 和4K120等更高解析視訊與畫面更新率，呈現更具沉浸式的體驗。為因應上述情境，支援HDMI 2.1的Versal ACAP讓客戶能夠傳輸、接收與處理最高至8K（7680 x 4320 像素）的超高解析度（UHD）影片。

7奈米Versal ACAP在可程式化軟體矽晶片架構中提供純量（scalar）、可自行調適且智慧的引擎，能緊密耦合嵌入式軟體、多頻道AV處理與AI推論流程。此外，將即時視訊處理、AV連接介面、編解碼器、IP網路、CPU與GPU等結合到單晶片解決方案中，意味著客戶能就此節省空間、功耗與成本。

(工商 )