郭芷嫣因「加料說」遭長榮航空開除。(本報資料照)

前長榮空姐郭芷嫣，歷經在飛機上幫洋男擦屁股，以及長榮罷工事件遭解僱後消失半年，昨天深夜又在臉書貼出半張臉的黑白照，訴說六個月來的心情，並呼籲空服員工會成員，能在2月21日不當勞動裁決當天，到勞動部聲援她。

前長榮空服員郭芷嫣在臉書PO出半張臉的黑白照，呼籲2月21日到勞動部聲援她。（圖／摘自臉書社團「一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels」）

長榮航空日前以「恐嚇公眾」、「妨礙飛安」等罪名解僱郭芷嫣，郭芷嫣因此向勞動部申請裁決，裁決結果將在2月21日出爐。沉寂半年後，郭芷嫣昨天深夜以「關於這消失的半年」為題，在臉書社團發文指出，這半年來，奚落、辱罵的話語充斥在她的臉書，但也不乏鼓勵、送暖的話語，這是為什麼她一直在這個社團潛水、偶爾發言的原因。

郭芷嫣表示，去年7月罷工結束後，她被長榮以恐嚇公眾、妨礙飛安等罪名解僱，看著昔日戰友們回到天空，只剩下她一個人，還在長榮門口繼續一個人的被罷工，復工之路遙遙無期。她原本以為可以在長榮一直飛下去，沒想到現在她面對的，是一張張傳票和三不五時就得跑律師事務所討論出庭事宜。

她指出這半年，看著組員們面對長榮的秋後算帳，特休、福利被砍，還可能被貼上霸凌的標籤，在工會辦公室看著一個個來辦退會的組員和至今仍然繼續和長榮戰鬥的幹部們…她多希望能和幹部們站在一起，多希望還能為大家多做點什麼。「但看看自己，其實除了長榮告我，我身上還背著罷工第一天拉封鎖線被地勤告的妨礙自由，更有徐姓機師告我的恐嚇、妨害飛安以及公然侮辱。除了無力，我不禁聯想到，長榮和這位機師對我的種種追殺不就是為了要消滅組員求救的聲音、打壓工會造成寒蟬效應嗎？」

郭芷嫣說，現在她需要社團的幫忙，她的勞動裁決大會將在2月21號下午四點舉行，「希望看到這篇文的大家，那天有空的，請來勞動部旁聽。沒空的，請大家多多關注！最後還是那句老話，祝大家趟趟順飛！」。

(中時電子報)