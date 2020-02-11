新北市永和警分局配合新北市警局於10日實施「少年保護及查察」專案臨（路）檢勤務，並配合執法遏阻深夜噪音車輛。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局配合新北市警局於10日實施「少年保護及查察」專案臨（路）檢勤務，並配合執法遏阻深夜噪音車輛。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

因應各級學校延長寒假，新北市永和警分局配合新北市警局於10日實施「少年保護及查察」專案臨（路）檢勤務，並配合執法遏阻深夜噪音車輛。

為確保青少年安全活動空間、永和警分局10日晚間針對轄內可容納多人房型之複合式汽車旅館、KTV等易聚集開PARTY場所，列為清查目標，此外為防制危險駕車、遏止飆車歪風，並打擊街頭暴力，執行全市區域聯防擴大臨檢專案勤務，由16個分局同步實施淨化社會治安威力掃蕩。

警方表示，專案為保護青少年免於毒害及維護轄區治安，動員50名警力，除針對轄內妨害青少年身心的場所加強查訪，為防止青少年聚眾滋事，並在聯外橋樑規劃路檢點，避免青少年無照騎車、競速等危險駕車行為，並勸導深夜未歸青少年返家。

永和警方統計2月10攔查汽（機）車數470輛，其中47輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，當場照相製作通報單，警方亦針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第16條、18條予以告發9件。

永和警分局呼籲，家長能多留意家中青少年、學童寒假的生活狀況，與警方共同齊力讓他們過一個健康、平安又充實的寒假假期。

(中時 )