新冠肺炎疫情擴大，經常趴趴走的街友們，不僅自身容易受到感染，也可能成為「超級傳播者」。為免防疫出現缺口，台南市政府社會局各區社會福利服務中心及台南市街友服務委辦單位慈聯基金會社工人員，連日來前往街友聚集地，每天為街友量測額溫、噴酒精並進行防疫宣導，迄今已動員近30名工作人員，進行街友防疫工作約1100人次。

社會局表示，從農曆過年前起，社工們每天都會前往東豐地下道、水萍塭公園及台南公園等街友聚集地，替街友量測額溫、噴酒精並詳實紀錄，如遇有街友發燒立即協助就醫；另外，針對需出入醫院者、免疫力較差或有慢性疾病的街友，也提供口罩使用。因應目前口罩短缺，社工更加強宣導街友可持健保卡至特約藥局採買口罩，並提醒街友勤洗手，避免碰觸眼、鼻、口等部份，以避免病菌感染。

社會局還說，目前全市列冊的街友共計220人，其中有137名在街頭生活的街友，社會局社工人員將持續至街頭關懷輔導，提供行動沐浴車、餐食、協助或陪同就醫、醫療補助、緊急安置服務、媒合就業服務、輔導儲蓄理財等服務。一旦台南市氣溫下探攝氏15度C以下，更會立即啟動街友低溫關懷服務，提供各項禦寒衣物及熱食，以協助街友度過氣溫驟降低溫威脅。

社會局呼籲，因應新冠肺炎防疫工作及氣溫變化，如果民眾發現有急需協助的街友，可主動撥打1999市民專線進行通報，社會局會立即提供必要協助。

(中時 )