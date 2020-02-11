前「女F4」劉樂妍，近年將演藝重心移往大陸，不過近日武漢肺炎疫情蔓延全球，首批台商返台專機中出現多名陸配，持大陸籍護照入境台灣引發爭議，對此她則大抱不平：「陸配也算台灣人」，更嗆政府：「人太多是否包機該開第二台呢」。

武漢台商首班包機抵台，爆出有數十名陸配持大陸籍護照入境台灣，讓網友質疑只有居留證根本不算台灣人，不該強佔其它返台台商名額，對此劉樂妍怒嗆網友：「陸配當然是台灣人，畢竟她們也嫁來台灣生孩子」，對於外界砲轟陸配不該上飛機，她怒斥：「有的陸配小孩還這麼小，没有媽媽怎麼坐飛機呢？如果嫌人太多位置坐不下，是不是包機該開第二台呢」？

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

接著劉樂妍將砲口對準民進黨，怒批該做的事不做，只會抨擊陸配不該上飛機，更直接點出關鍵因為陸配不將選票投給民進黨，才會遭到百般刁難，對此大陸網友紛紛回應：「現在嫁過去，就是自己找氣受了吧」、「連名稱都那麼歧視，想想當初因為虛榮嫁過去的人，不知道有没有後悔」。

(中時電子報)