對於口罩實名制是否會延到2月底甚至3月初，行政院長蘇貞昌今天表示，隨著整個供需越來越有把握後，會看疫情需要，因為疫情還在發展中，實名制推展順利後，會隨著供需及產能，先給第一線最需要的人員、醫護人員、病患等，隨時因應各種情況調整，進一步會怎麼樣來做，會隨時向國人同胞報告。

蘇貞昌指出，實名制已上軌道，大家不但可以買得到口罩，而且是全世界最便宜的口罩。因為漸漸地越來越上軌道，所以產能也增加，因此從今天開始，會配送給第一線醫護人員及基層診所，和有特殊病患，需要住院、陪病等口罩加倍，這些做法都是把口罩給最需要的人。

蘇貞昌強調，專家都出來呼籲，在現在全國沒有社區感染的情況下，健康的人過正常的生活，是不必戴口罩的，政府會隨著整個口罩產能增加及實際運作的情況，隨時因應各種情況，來做調整。

蘇貞昌說，實名制是全世界唯一做成功的，實在感謝我們有最好的健保卡、健保制度，而且還有雲端資料，這些建置是多少年來多少人的努力，我們這套機制是全世界最成功的。

(工商 )