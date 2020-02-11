每年 2 月底在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會(MWC)，可說是業界一大盛事。無奈今年因為新冠肺炎(NCP)疫情影響，已有不少廠商主動宣布不同程度的退展行動，其中晶片大廠英特爾(Intel)是最新宣佈加入的大廠。

針對 MWC 2020，英特爾在最新公布的聲明中指出：「保證所有員工和合作夥伴的安全與福祉是我們的首要任務，出於謹慎考慮，我們已退出今年的世界行動通訊大會。我們感謝 GSMA 的理解，並期待參與並支持未來的世界行動通訊大會。」

而除了英特爾宣布退出 MWC 之外，TCL 通訊也跟先前的中興(ZTE)一樣，宣布取消原定在 2 月 22 日本屆 MWC 中舉行的記者會，但仍舊將參展。

統計至今為止，已有不少大廠宣布退出 MWC 2020，除了英特爾以及 TCL 通訊外，還包含 LG 電子、輝達(NVIDIA)、愛立信(Ericsson)、亞馬遜(Amazon.com)，以及 Sony。而中興則是宣布取消預定在展期間舉辦的記者會，但仍舊會參與現場展覽。針對退出 MWC 2020 的後續措施，Sony 已指出將會透過線上直播的方式發表新品，而愛立信準備在 MWC 2020進行展示以及相關內容將在各地區單獨舉辦「Ericsson Unbox」活動，台灣如有後續活動，將會盡快與媒體朋友分享相關資訊。

目前為止，MWC 主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會)仍舊維持如期舉行的政策，並表示部分廠商退出本屆展覽的影響微乎其微，並指出當前全球仍舊有超過 2800 個廠商將會參與本屆 MWC。不過因應新冠肺炎疫情，GSMA 也已公布相關防疫措施，包含在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援，且將向與會者推廣「不握手政策」，以利防疫。此外，GSMA 最新的政策是來自大陸湖北武漢的旅客都不能參與 MWC 2020，且所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

除了上述已宣佈退出或是取消 MWC 記者會的廠商，當前還有不少大廠尚未表態。對於此波廠商主動退出的行動，不排除有引發骨牌效應的可能性。根據先前網路報導，目前小米、華為、OPPO、聯想等大陸廠商都仍在推進參加 MWC 的計畫，不過也有可能因為疫情而生變。另外，三星電子也正考量退出本屆展會，或者縮減參展規模的可能性。

MWC 2020 預定在 2 月 24 日至 27 日在西班牙巴賽隆納進行。因為新冠肺炎疫情以及多家廠商提前宣布退出的影響，已經有不少預定參與的台灣媒體都已表態取消採訪行程。因為目前時間已相當鄰近，退票、退房等緊急情況可說讓不少媒體措手不及。

(中時電子報)