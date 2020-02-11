宜蘭市中山路與公園路口，在今天(11日)上午11時許發生救護車與小客車相撞事故，小客車乘客輕傷送醫，救護車內病患由另輛救護車接手送院。

車禍發生前，救護車是由宜蘭市方向往南朝羅東鎮行駛，小客車由東往西方向行駛，救護車有鳴笛，但小客車駕駛發現救護車時煞車不及，事故詳細原因正由警方釐清中。

(中時 )