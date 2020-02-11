救護車與小客車相撞 1人輕傷送醫 12:312020/02/11 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭市中山路與公園路口發生救護車與小客車相撞車禍。(李忠一攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市中山路與公園路口，在今天(11日)上午11時許發生救護車與小客車相撞事故，小客車乘客輕傷送醫，救護車內病患由另輛救護車接手送院。 車禍發生前，救護車是由宜蘭市方向往南朝羅東鎮行駛，小客車由東往西方向行駛，救護車有鳴笛，但小客車駕駛發現救護車時煞車不及，事故詳細原因正由警方釐清中。 (中時 ) #救護車 #小客車 #11 #方向 #行駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛疫情報告仍不當稱呼台灣 資訊更新慢 08:372020/02/07 國際 《半導體》耳溫槍爆急單，盛群多頭火力全開 11:082020/02/07 財經 11檔高券資比股 掀軋空行情 04:092020/02/08 證券．權證 11檔法人敲 打敗大盤 04:092020/02/08 證券．權證 男師騎車11公里 脫帽一看嚇歪了 15:252020/02/08 日常 中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 17:042020/02/09 軍事 共軍繞台警告！陸媒：不滿賴清德訪美 倚美抗陸 22:312020/02/09 兩岸 元大投信 11度獲AAM最佳ETF管理獎 04:102020/02/10 產業特刊 國道三號和美段 自小客疑超車不慎撞翻車 11:522020/02/10 社會 疫情影響 英業達1月營收走弱 近11個月低 16:572020/02/10 財經 社會熱門新聞 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 老婆同學喝醉 想硬上突「收桿」仍GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。