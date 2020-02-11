鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受季底拉貨高峰已過、春節連假工作天數較少影響，2020年1月合併營收「雙降」至61.32億元，為近8個月低點，仍創同期次高。展望後市，由於已預先移轉產能至其他地區，預期新冠肺炎疫情對2月營收應無重大影響。

樺漢今（11）日股價開高穩揚，最高上漲2.25％至227.5元，早盤維持逾2％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，整體仍偏多操作，上周合計買超147張，昨（10）日續買超46張。

樺漢2020年1月自結合併營收61.32億元，較去年12月100.28億元新高減少38.85％，較去年同期62.96億元小減2.61％，為近8個月低點，仍創同期次高。公司表示，主因今年春節連假落於1月、工作天數較少影響。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電（6416）受惠併購澔楷效益顯現，2020年1月自結合併營收4.48億元，雖較去年12月5.75億元新高下滑22.08％，仍較去年同期2.87億元成長達55.98％，改寫同期新高。今日股價開高後震盪走揚，最高上漲3.67％至113元。

不過，ODM廠沅聖（6638）因未接獲美系大客戶換代機種訂單，受智慧家居客戶需求減少影響，2020年1月自結合併營收2.92億元，較去年12月5.64億元減少48.2％、較去年同期7.11億元減少達58.93％，創下歷史次低。

設備工程廠帆宣（6196）受春節工作天數較少影響，2020年1月自結合併營收20.14億元，較去年12月26.82億元減少24.92％、較去年同期24.61億元減少18.17％，為近3個月低點，但仍創同期次高。

展望後市，對於新冠肺炎疫情導致中國大陸復工日期延後，樺漢表示，因已預先啟動替代方案，將產能移至台灣、墨西哥、歐洲等地，已有效降低影響，依目前能見度預估，對2月營收應無重大影響，將持續密切追蹤疫情對產業供給與需求影響。

(時報資訊)