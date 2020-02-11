趙薇繼子曬和妹妹合影。(圖／翻攝自微博)

趙薇和富商老公黃有龍婚後育有一女「小四月」，不過據悉其實她還有一個繼子，只是向來對家庭生活低調的她，也鮮少提及，近日，繼子曬出和妹妹的合照「小四月」，才讓大家知道原來他已經長大，是個陽光帥氣男孩了。

據悉，趙薇繼子是黃有龍和初戀所生，目前人在新加坡的他，其實也很低調，近日難得PO出和妹妹「小四月」的合照，雖然他沒看鏡頭，但仍能隱約看到他高挺鼻子下的帥氣臉蛋，而和妹妹感情超好的他，也曬出小四月的手寫信，甜告白「我親愛的哥哥Jens，我愛你，我非常想你」，讓他也感動寫下「異國他鄉的精神支柱是啥呢？」

網友看到兄妹倆幸福的合影，也大讚「這也太暖了，好有愛的兄妹」、「我薇幸福啊！有一對寶貝兒女」。據悉趙薇繼子私底下是她的小粉絲，母子關係很好，會一起旅行、看演唱會，繼子還稱呼她「媽媽」，只是低調的趙薇，鮮少提及和繼子的事，不過她曾在節目說過：「我很心疼他，希望盡我全力，讓他也體會到有媽媽的溫暖」。

(中時電子報)