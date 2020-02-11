自10日下午1點開始，從武漢市定點收治醫院轉診來的確診患者，陸續抵達火神山醫院。截至目前，新冠肺炎患者收治總數已突破800人。

位於大陸湖北武漢的火神山醫院人員表示，將盡最大努力收治患者。同時，醫院加大了重症患者的收治力度，除兩個重症醫學科收治外，普通科室也在開始適量收治病情較重的患者，並對每一名患者實施個體化診治，配合開展營養治療、心理疏導和康復訓練三位一體的綜合治療模式。目前，重症患者狀況基本穩定，部分急危重患者狀況有所好轉。

(旺報 )