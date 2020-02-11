武漢火神山醫院 收治患者超過800人 13:002020/02/11 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為武漢火神山醫院正接收一批新冠肺炎確診患者。（照片取自新華網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自10日下午1點開始，從武漢市定點收治醫院轉診來的確診患者，陸續抵達火神山醫院。截至目前，新冠肺炎患者收治總數已突破800人。 位於大陸湖北武漢的火神山醫院人員表示，將盡最大努力收治患者。同時，醫院加大了重症患者的收治力度，除兩個重症醫學科收治外，普通科室也在開始適量收治病情較重的患者，並對每一名患者實施個體化診治，配合開展營養治療、心理疏導和康復訓練三位一體的綜合治療模式。目前，重症患者狀況基本穩定，部分急危重患者狀況有所好轉。 (旺報 ) #新冠肺炎 #大陸 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #患者 #醫院 #火神山 #重症患 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 新冠肺炎病毒會人傳人 趙少康：我可能是第一個講的 23:582020/02/09 政治 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 武漢肺炎拉警報 勞工防疫假如何 04:102020/02/10 焦點新聞 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 兩岸熱門新聞 焚燒1.4萬具屍體？武漢出現高濃度二氧化硫 證實是假消息！ - 兩岸 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 疫情惡化！糧食物資所剩無幾 2000噸凍豬肉將運抵武漢 - 兩岸 上海封城 網說個笑話：WHO稱陸穩定疫情4天 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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