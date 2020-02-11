新冠肺炎的延燒造成口罩需求大增，日前中央流行疫情指揮中心表示，除了前往人員密集場所外，在沒有社區傳染情況下尚無出外必戴口罩的必要，然而口罩不只是隔絕空氣中的病毒，空氣中的污染懸浮物會大大影響人的免疫系統，在心肺疾病感染上有明顯加成作用，尤其現在1-3月的空污季。

根據衛福部統計，2018年國人十大死因結果顯示，肺炎連續3年位居台灣10大死因第3名，2018年總共奪走1.3萬條人命，死亡人數較2017年增加約7.5％，肺炎致死的患者高達9成為65歲以上長者；世界衛生組織(World Health Organization, WHO)於同年的報告中亦指出，全球將近有90％的族群直接暴露在有害的空氣污染下，並且空污已間接導致每年約700萬人之死亡，同時增加呼吸道和心臟血管疾病患者住院與急診次數及多種疾病的死亡率。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，空污懸浮物最嚴重會導致肺炎、呼吸衰竭、心肌梗塞等健康危機，對於氣喘、過敏族群、慢性氣管炎的患者更會加劇症狀，18歲以下和65歲以上皆屬呼吸道高敏感族群，尤其18歲以下佔了總呼吸道敏感族群30％左右，近期防疫專家對口罩的呼籲只是針對新冠肺炎而非呼吸道敏感族群，空污帶給支氣管和免疫系統的傷害恐加大肺炎的得病率。

羅東博愛醫院副院長邱國欽醫師表示，一般所說的肺炎並不一定是像新冠肺炎這樣由細菌、病毒或微生物感染造成，像是PM2.5、臭氧及二氧化硫等石化污染物在吸入後會在肺部組織引發慢性發炎現象，而全身性的長期發炎反應使得免疫細胞(如白血球等)不斷重複的分裂、運作，持續釋放細胞激素，甚至攻擊健康的組織、細胞及器官，使免疫力降低，進而提高肺炎的發生率。

邱國欽指出，一般的肺炎疫苗預防的是細菌性的肺炎，例如肺炎鏈球菌疫苗對於吸入性的肺炎幫助十分有限，如果想降低化學物質間接引起的肺炎發生率，口罩可以防阻部分化學物質，而空氣清淨機也能起到一定的功能。

(中時 )