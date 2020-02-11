新冠肺炎疫情持續延燒，口罩實名制實施後還是有民眾排隊買不到口罩，市議會議長許修睿接獲陳情身障團體輪椅族缺口罩，號召「我OK你先用」政策募得口罩，11日捐贈給新竹市脊髓損傷者協會，也盼政府重視身障者缺口罩的問題。

新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興指出，輪椅族經常要進出醫院就醫或復健，口罩對輪椅族來說非常重要，但坐輪椅排隊買口罩相當不方便，就算排隊也不見得買得到，輪椅族都感到相當無奈。

潘明興並說，該協會成員都是半身不遂的身障者，坐輪椅排隊排不贏正常人，因此找對弱勢團體非常照顧的許修睿議長代為發聲，許議長更率先響應「我OK你先用」的口罩政策，將募得的愛心口罩贈給身障者應急，更希望政府重視身障族群的口罩需求。

議長許修睿指出，身障輪椅族因為洗腎、復健及清創等3大因素進出醫院頻繁，是口罩的高度使用者，現階段口罩數量不足，但大家還是盡量配合政府政策，相信過段時間口罩數量趕工補足後，一定會改善排隊買口罩的問題。

許修睿也允諾會把弱勢團體的口罩需求反映給政府相關單位，呼籲社會大眾響應「我OK你先用」的口罩政策，優先讓身障與弱勢團體使用口罩。

(中時 )