今年首邀來自新加坡的「國際團隊」合作策劃，獨創專屬交響樂作為水舞配樂。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

2020碧潭水舞秀今上午舉辦活動記者會。（許哲瑗攝）

一年一度新北市碧潭水舞光影秀將於2月14日情人節登場，今年首度邀請來自新加坡的「國際團隊」合作策劃，不僅獨創專屬交響樂作為水舞配樂，更結合雷射打造繽紛光影，投射於3組20公尺寬的水幕上，彷彿訴說碧潭在地故事，至4月12日止共演出59天，每晚6時至8時30分每逢整點和半點登場。

2020碧潭水舞秀今上午舉辦活動記者會，觀光局長張其強致詞表示，過去水舞多以燈光和水柱呈現，今年首度結合光雕與雷射投影，獨創壯麗滂礡的交響樂，打造不同以往的視覺與聽覺盛宴，自2月14日至4月12日間，是碰巧顛倒的隱藏數字，盼翻轉遊客心情，看了心情都變好，也祝福有情人終成眷屬。

新北市觀光局介紹，本次設計5種水舞噴頭，包含柔美律動的搖擺水柱噴頭、展現水瀑力量的高壓噴頭、如旭日東昇的太陽花噴泉、如雲朵般營造浪漫氛圍的水霧噴頭，以及提供動畫投影的水幕噴頭，另團隊於碧潭水面架設6台投影機，投影出碧潭在地故事，搭配炫彩雷射的光束躍動，時而華麗炫爛，時而柔美優雅。

新北市觀光局指出，今年水舞共6種不同風格的節目，每首演出約4分鐘，2月14日率先推出「遇見奇幻鳥」和「春之饗宴」，前者營造出自然美景的奇幻世界，彷彿奇幻鳥翱翔於碧潭幻境中，後者則以一種自然清麗的浪漫感受，藉由輕快的水舞傳達碧潭的山水綠意；之後的展演期間將陸續推出特色組曲及精彩節目，帶給民眾一次又一次絕無僅有的碧潭體驗。

(中時 )