指陸有錢抗疫情 世銀不給新貸款 12:412020/02/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然大陸新冠肺炎億情蔓延，確診病例破4.2萬宗，已有超過1,000人死亡，但世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）10日說，會提供技術協助防控疫情，但不會提供新貸款。 據路透報導，馬爾帕斯說，世銀正與世界衛生組織（WHO）合作，以協助大陸，其中包括提供衛生危機處理建議，但由於大陸本身有充裕的資源，因此不打算提供任何財務援助。 (中時電子報) #武漢 #肺炎 #新冠肺炎 #全球 #世銀 #中國大陸 #貸款 #WHO #世界衛生組織 #世衛 也許您會感興趣 推薦閱讀 CNBC：超過5萬航班取消 陸被隔離 10:322020/02/07 國際 2020武漢風暴》不接陸港澳客 遊輪業者下禁令 08:272020/02/08 國際 怕了武漢肺炎！洛馬退出星航展 12:022020/02/08 軍事 2020武漢風暴》冰山一角！專家指實際嚴重10倍 17:052020/02/08 國際 影》防疫大戰 疑似武漢病患頑抗 陸鐵腕集中 22:582020/02/08 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 將入高峰期 武漢恐50萬人染新冠肺炎 14:472020/02/10 國際 國際熱門新聞 陰性變陽性！加州首現新冠肺炎病患 - 國際 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 女兒難產死…丈母娘幫顧孩子 爬上床懷了女婿種「阿嬤秒變繼母」 - 國際 2020武漢風暴》美國派貨機撤僑的原因 - 國際 英現超級傳播者！男跨國傳染11人 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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