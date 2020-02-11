雖然大陸新冠肺炎億情蔓延，確診病例破4.2萬宗，已有超過1,000人死亡，但世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）10日說，會提供技術協助防控疫情，但不會提供新貸款。

據路透報導，馬爾帕斯說，世銀正與世界衛生組織（WHO）合作，以協助大陸，其中包括提供衛生危機處理建議，但由於大陸本身有充裕的資源，因此不打算提供任何財務援助。

(中時電子報)