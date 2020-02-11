基隆市一位民眾於1月底發票開獎公布中獎號碼時，竟發現自己去年底時在台水公司第一區管理處基隆服務所代繳水費的無實體電子發票，竟然意外中了百萬大獎。（台水提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市一位民眾於1月底發票開獎公布中獎號碼時，竟發現自己去年底時在台水公司第一區管理處基隆服務所代繳水費的無實體電子發票，竟然意外中了百萬大獎，就有網友發文表示，「過太爽吧！」、「為什麼我都沒有對中過！」。台水一區處表示，用戶如有中獎，台水公司會主動寄發中獎通知，民眾可以多使用代繳方式，既方便又有專屬大獎可拿。

台水一區處指出，用戶需持繳費憑證載具兌獎聯及身分證至實體通路兌獎，如水費使用金融帳戶自動扣款，其中，四、五、六獎及雲端發票專屬千元獎、百元獎獎金將主動匯入原扣款帳戶，中獎人不需要至實體通路兌獎，並呼籲用戶可盡量辦理「委託代繳」，或將繳費憑證妥善留存，一則可作為用水、繳款紀錄，再則可保留兌獎權益。

台水強調，為提升兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化，並擴大實體代發獎金據點，中獎民眾可憑繳費憑證載具兌獎聯至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫兌領全部獎項；指定之信用合作社及農漁會信用部可兌領二獎以下及雲端發票專屬千元、百元獎，前述實體通路均可於營業時間內兌領現金，台水更提醒，兌獎時間自2月6日起至5月5日止，「可別讓神爺從門縫溜走」。

(中時 )