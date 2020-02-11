行庫開始對受新型肺炎衝擊的無薪假員工提出紓困。第一銀行在董事長廖燦昌指示下，最新提出被放無薪假員工的紓困，在一銀打頭陣之後，其他行庫可望跟進。

對於疫情的個人受災戶，先前各大行庫的焦點普遍放在對舊有借款的展延，或是卡費緩繳，且對象僅限醫?或被隔離者，但是對於無薪假信貸的部分卻一直未有行庫提出措施，事實上這等同疫情所引發的「類失業」問題，甚會造成無薪假員工的家庭生活陷入困境。

新型肺炎衝擊觀光旅遊、餐飲等行業，除了企業主之外，員工更受到衝擊，被放無薪假的員工越來越多，也影響其對疫情期間的生活開銷資金調度，為避免這些員工生活陷入困境，廖燦昌為此指示一銀推出對無薪假員工量身訂作的紓困方案，被放我新家的員工只要出去相關證明透過小額信貸的方式，最長可借六個月薪資的資金。

若因疫情影響日常生活而有資金週轉需求者，提供最高6個月薪資總額的信用貸款，且前6個月只須繳付利息。另外員工可等到復工之後再開始還本，二年內還完。

(工商 )