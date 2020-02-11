隨著武漢肺炎疫情持續擴大，死亡人數不斷攀升，現在又出現新藥治療希望！宣捷細胞生物製藥由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，原本用於治療急性呼吸窘迫症候群，先後通過衛福部及美國食品藥物管理局（FDA）核准可進行臨床一期試驗，成為全台唯一研發中新藥被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司，不但為目前新冠肺炎患者帶來治療新希望，也等於替台灣抗疫增添一道防線。

根據中國2/11統計，武漢肺炎確診病例高達42708例，死亡病例1017例，重症患者會因免疫系統受到病毒感染傷害，淋巴細胞減少，免疫力失調、抵抗力下降而引發肺炎，是武漢肺炎患者死亡的主要原因之一。

對此，宣捷製藥多年來專注於人類臍帶間質幹細胞新藥研發，其中同種異體研發中新藥UMC119-06原本用於治療慢性阻塞性肺疾病（COPD）和ARDS新藥臨床試驗（IND）審查核准。由於臍帶間質幹細胞具有增進內源幹細胞生長與分化，以及免疫調節的藥物作用機制，從動物功效性試驗發現，UMC119-06注射至慢性發炎小鼠，結果證實能改善肺臟發炎，降低全身性發炎因子，組織切片顯示具有改善肺泡結構和肺氣腫之功效。另外，注射至急性肺損傷小鼠，不僅能改善小鼠肺臟的過度炎症，對於受損的肺泡組織及肺水腫具有顯著的修復作用，由此可見，UMC119-06具有治療急慢性肺病的潛力，無疑替目前無藥可醫的武漢肺炎患者帶來治療新希望。

宣捷製藥董事長宣昶有表示，研發團隊將秉持人溺己溺，兼善天下之胸懷，全力配合政府阻止疫情加重的一切努力，若衛福部需要UMC119-06細胞新藥用於新冠肺炎患者之治療，宣捷製藥將履行研發細胞新藥，造福全球病患之企業社會責任，必將戮力配合。

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(中時電子報)