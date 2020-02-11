今（11）日桃園市政府、工研院、力歐新能源三方共同舉辦「自動駕駛電動巴士」簽約記者會，由力歐新能源與工研院共同開發的「AI自動駕駛電動巴士」，未來將大幅提高路邊停車效率。桃園市政府表示，作為「亞洲矽谷計劃」的基地，將持續協助各個領域的物聯網與人工智慧科技，落實智慧城市的汽機車數位轉型與交通運輸管理。

今天的記者會中，桃園市長鄭文燦表示，本次合作將提供境內合適的開放場域進行運行實驗；工研院機械與機電系統研究所所研發的無人駕駛技術，與力歐新能源開發自造之電動巴士載具進行整合，為桃園市的智慧城市科技進行跨越式的創新試驗。「AI自動駕駛電動巴士」是桃園市建設智慧城市與智慧交通重要的第一步。

力歐新能源與工研院共同開發的「AI自動駕駛電動巴士」，可望大幅提高路邊停車的效率。圖/力歐新能源提供

鄭文燦指出，同時將與智慧停車系統和智慧車牌共同打造桃園市的智慧交通服務架構，第一階段從大眾運輸著手，隨後是以智慧停車系統與智慧車牌提升現有監理與停車的便利性，以大數據和人工智慧的運算機制建立智慧路網與轉乘體系，並且提升電動車輛的使用率，從而降低交通層面造成的碳排放以及通勤所需的時間，使市民得以能有更良好的生活品質。

桃園市是「亞洲矽谷計劃」的發展中心，未來透過採用電池的智慧停車系統作為桃園市智慧城市建設的網點，能有效節省施工期程與埋設管線的時間和資源，降低對交通的影響，結合創新科技之智慧電子車牌系統，改善交通動線與停車作業。

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(中時電子報)