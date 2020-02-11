（圖／摘自微信）

前總統李登輝已高齡97歲，8日傳出睡前喝牛奶嗆到，送往台北榮總，但因年事已高，醫生建議留院觀察。不過大陸卻傳出李登輝死訊，對此，李登輝辦公室主任王燕軍先前就澄清，李登輝意識清楚無大礙。

日前李登輝因睡前喝牛奶嗆到，護理師擔心引發吸入性肺炎，建議送往榮總進一步檢查。

沒想到，昨（10）日陸媒卻以「剛剛，台獨教父李登輝死亡！」假消息，聲稱綜合台灣報導，李登輝在10日下午2點左右，染病死亡。內文還指出是根據台灣綠媒報導，李登輝是因天氣受涼染痼疾，導致大面積感染，因心肺衰竭而去世。

不過實際查證，該綠媒並沒有此篇報導，且日前王燕軍就表示，李前總統意識清楚，已無大礙，家人全在醫院陪同。

北榮內科部心臟內科特約醫師陳雲亮則指出，已緊急使用抗生素，因氣管嗆到是蠻嚴重的事情，所幸李登輝意識清楚，會盡最大的能力把病情控制住。

(中時電子報)