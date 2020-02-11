台灣閱讀人教育發展協會理事長吳麗春教大家以75％的酒精加上3至5西西茶樹精油，以及5湯匙的蘆薈露做乾洗手，帶有植物的香氣，並降低酒精的刺激感，更滋潤皮膚。（許素惠攝）

虎尾鎮長丁學忠（前右一）與雲林縣長張麗善（前右二）和阿公阿嬤DIY乾洗手。（許素惠攝）

雲林虎尾驛社區照顧關懷據點阿公阿嬤一起自製乾洗手液抗疫。（許素惠攝）

因應武漢新冠肺炎，大家搶買口罩，酒精也供不應求，雲林縣長張麗善上午到虎尾驛社區照顧關懷據點，偕虎尾鎮長丁學忠等人，和阿公阿嬤一起自製乾洗手液，有別於一般的乾洗手，原料多了蘆薈和茶樹精油，讓皮膚更滋潤。

台灣閱讀人教育發展協會理事長吳麗春帶領大家如何DIY乾洗手，75％的酒精加上3至5西西茶樹精油，以及5湯匙的蘆薈露，攪拌約50下便大功告成，作法相當簡單，不到5分鐘便做好一瓶可以隨身攜帶且有清潔作用的乾洗手，而且帶有植物的香氣，並降低酒精的刺激感，更滋潤皮膚。

張麗善以護理專業教大家如何防疫，除了進出醫療院所戴口罩防止接觸到飛沫與病毒，勤洗手、加上酒精消毒，健康飲食、曬曬太陽及多多運動等，都是提升個人防疫能力的方法。

張麗善表示，縣內辦理的137處社區關懷據點及122處長青食堂，自武漢新冠肺炎發生以來，各據點工作人員皆配合長輩測量體溫，且現階段共餐據點及食堂也優先發放20片口罩給相關工作人員，另因應口罩購買實名制，針對行動不方便的列冊獨居老人及身心障礙者，縣府也透過公所系統來配合發放關懷口罩。

(中時 )