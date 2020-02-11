近年放下演藝工作的「宅男女神」邵庭，在電商事業闖出一片天，今年雙11營業額創下破億好成績，她也樂得自封「電商女帝」，然還是有許多人念念不忘她的清甜外型與明星身分，昨她透露收到神秘私訊，有大老闆要買她8小時酒店作陪，但報價讓她無言，冷回對方：「看來這個老闆不夠欣賞我」。

邵庭昨在臉書po文，表示自己被「點檯」，對方是代替43歲老闆客戶來詢問，找她到北市知名酒店作陪8小時，開價40萬，邵庭竟然回覆：「我一小時只值5萬？」，讓對方驚慌安撫，表示邵庭在他個人眼中是無價的，只是「在老闆眼裡每個人的時間都有一個數字」。

邵庭聽完仲介的緩頰之詞，也不甘示弱繼續緊咬：「看來這個老闆不夠欣賞阿姨(邵庭的自稱)」，對方則說她不是阿姨而是小姐姐，說要幫她再協調一下價錢，之後卻消失不回應，邵庭則公開了完整對話紀錄，笑稱：「阿姨還在等報價回覆啊~為什麼不回人家？哼(嬌嗔貌)、(跺腳)」，一來一往的對話讓網友直呼可愛。

(中時電子報)