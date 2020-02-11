武漢肺炎爆發以來，全球幾乎都有案例，各國也為了防疫不遺餘力、不敢輕忽，但台灣卻因為政治因素屢遭打壓，無法加入世界衛生組織 ( WHO)，除了不少國家紛紛聲援台灣，知名youtuber「阿滴英文」也錄製全英文公開信，呼籲WHO讓台灣成為會員國，總統蔡英文感動地表示「政治因素不該凌駕健康權利！」

阿滴10日發表一封全英文公開信，表示疾病的肆虐是無國界的，「台灣能否參與世界衛生組織不僅對我們重要，對全世界也很重要。」他也指出，WHO可能會以「中國已經代表台灣參加世界衛生組織了」來回應，他也反駁，台灣在地理位置的區隔下，有獨立的疾病控管系統和航空交通管制，這也說明了WHO在疫情肆虐期間，應該對台灣和中國採取不同的應對方式。

蔡英文說明，WHO關於武漢肺炎的專家會議，目前台灣將以線上的方式參與，政府也會持續爭取實質的參與，希望WHO不要因為政治因素排除台灣。她也強調讓台灣參與，「發揮我們的專業，為世界盡一分心力」。

最後蔡英文也感謝台灣的友邦，如美國、日本、英國、澳洲、紐西蘭、比利時，以及德國代表的27個歐盟國家，在WHO執委會中為台灣發聲。她也感謝阿滴願意為台灣人發聲，向世界喊話。這部影片短短一天就來到38萬觀看次，更是衝上發燒第一的行列。

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(中時電子報)