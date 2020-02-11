大陸武漢肺炎疫情全球蔓延，其中目前正停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，目前船上已知累計135例確診武漢肺炎的病例，引發各國關注。日本有節目對此做了專題報導，還請來專家分析，郵輪每個地方可能感染疾病的狀況。其中提到郵輪中的泳池，是疾病傳染力較低的場所，但當節目秀出泳池的示意圖時，讓不少「老司機」級的觀眾一看好眼熟，原來是節目誤用了常在Ａ片中常見的「那個泳池」。

日本節目「SATURDAY

STATION」，最近針對「鑽石公主號」郵輪對於武漢肺炎病毒的感染事件進行報導，還請來專家分析，為何在船內容易被感染。節目中請工作人員做實驗，手塗能檢測出病菌的螢光顏料，測試人體在打噴嚏後，如果在船上到處遊走、觸摸船上設施，是否會有病菌殘留。

專家分析，病毒不太會藉由水來傳染，因此推論在郵輪內，最不容易被感染到疾病的地方就是游泳池。不過，該節目所準備的泳池示意圖，卻意外讓人看了有點眼熟，眼尖網友發現，節目中所用的泳池情境畫面，竟然是Ａ片裡常見，小有名氣的「那個泳池」。

節目不小心誤用的「那個泳池」，讓常看Ａ片的「老司機」級網友看了笑稱：「好害羞的泳池」、「我好像認識這個泳池」、「這泳池不用擔心武漢肺炎病毒，但可能要擔心有沒有其他病毒？」

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(中時電子報)