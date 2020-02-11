新冠肺炎疫情延燒，各單位為了防疫也都不遺餘力，台北市長柯文哲也在臉書貼出驚喜影片，不僅合體好久不見的「學姊」黃瀞瑩拍宣導影片告訴市民「自主健康管理」、「居家隔離」、「居家檢疫」的不同，面對老員工，柯文哲也不忘以幽默的方式笑稱：「回來上班了喔！」讓民眾會心一笑。

柯文哲在影片中提出，許多民眾都在問「自主健康管理該怎麼做？」，他解釋以鑽石公主號為例，如果1月31日當天若民眾有與遊客前往過同一個地點，「則應該要做好自主健康管理」並提出三點建議給民眾，首先盡量避免外出，若有要外出須全程配戴「外科口罩」，其次是早晚各量一次體溫，並確保自己沒有病狀，最後一點則是如出現不適症狀，請撥防疫專線1922，依照指示就醫。

而居家隔離與居家檢疫最大的差別則在於居家隔離者為「曾與確診病例直接接觸」過的民眾，因風險較高，由衛生疾管機關負責追蹤；而居家檢疫是指例如有中港澳旅遊史或從當地轉機者，因為當地疫情較嚴重，也有一定程度的風險，後者不像前者有高度危急性，因此通常由里長、里幹事負責追蹤。

柯文哲也提醒市民，不論是居家隔離或居家檢疫，也有五點須遵守，第一是待在家中或是指定地點，不可外出、第二點是不可以搭乘大眾交通運輸工具，第三是不能出境出國，第四則是由相關單位每天手機電子監控，並追蹤健康狀況，最後就是如果有狀況一定要盡快就醫。

學姊最後也強調，疫情期間記得勤洗手、戴口罩，才能保護自己也保護他人。

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(中時電子報)