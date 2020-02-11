新冠肺炎疫情持續擴大，菲律賓政府10日深夜無預警宣布，禁止從大陸（含港澳及台灣）出發的非菲籍人士入境，由於事出突然，約有上百名台籍旅客遭拒絕入境，雖然11日陸續搭機返台，不過對於菲國政府的禁令還是無法認同。

菲律賓突禁入境！150名台旅客抵達後慘滯留

菲國民航委員會10日晚間下令，基於「一個中國」政策，即刻禁止曾入境或停留大陸、香港、澳門及台灣的所有外籍人士入境，雖然外交部一度出面否認，但是菲國隨後公布正式公文「打臉」，數百名台籍旅客晚間抵達菲國後，就遭到拒絕入境的窘境。

前往長灘島的旅客朱先生說，10日晚間搭機抵達菲國卡利波機場後，機長才宣布，由於政策發布，只有菲籍或是擁有菲國居留權的旅客才能入境，結果所有人在機上枯坐到11日凌晨將近4時才下機，接著就被「關」在候機室，還被警察團團包圍，直到早上9時許才「放回來」，雖然假期泡湯非常掃興，不過還是慶幸能安全回家。

(中時 )