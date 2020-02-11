由柯佳嬿、許光漢、施柏宇等人主演的中視、衛視中文台燒腦神劇《想見你》16日即將播出最終回，劇迷無不引頸期盼大結局的到來。不過10日晚上卻傳出有非正式粗糙盜版結局在網路流竄，《想見你》製作團隊11日緊急發出聲明，除了強調盜版內容並非正是最後版本，也籲請大家勿點不明連結，不看盜版，不要散佈、協助檢舉不法，用行動支持合法、保護創作。

●《想見你》聲明全文：

《想見你》為福斯傳媒集團以及三鳳製作公司用心製作的好戲，本週日即將播出最終回之際，很遺憾非正式且粗糙盜版流竄，團隊重申唯一高品質、高畫質、真正最終版只會在合法頻道及平台播出，《想見你》幕前幕後團隊需要你和我們站在一起，勿點不明連結，不看盜版，不要散佈、協助檢舉不法，最後完結篇需要你的守護。用行動支持合法、保護創作，最終完整版就是一起鎖定2月16日本週日晚上10點中視、下週六晚上10點衛視中文台以及各合法數位平台。

《想見你》團隊

(中時 )