國民黨明天下午2點在中央黨部12樓舉辦黨主席補選政見說明會，兩位候選人郝龍斌、江啟臣除了暢談理念與願景，還將由國內4家日報代表提問，90分鐘的過程，將全程網路直播。

國民黨規劃政見說明會流程分政見發表、問答、結論等3階段進行，第1階段由兩位候選人各自發表15分鐘參選政見；第2階段由4報代表提問，共提問4題，分別由兩位候選人作答，每題回答3分鐘；第3階段則由候選人各以5分鐘時間做結論。

國民黨表示，政見發表階段將依照日前候選人抽籤號次，依序由1號江啟臣、2號郝龍斌發言，結論則反序進行，2位候選人可各自邀請10位支持者入場聆聽，整個流程預定進行90分鐘。

國民黨說，政見說明會除了透過官方臉書粉專全程直播，另有多家媒體在網路直播，讓全體黨員及社會各界關心國民黨的人士，都能更加瞭解兩位候選人對於國民黨發展的藍圖與規劃。

(中時 )