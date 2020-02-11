經營85度C的美食-KY（2723）受中國大陸營收衰退及人民幣重貶影響，2020年1月合併營收「雙降」至近11月低點。公司對此在中國大陸與外賣平台合作試行「無接觸配送」，並於美國南加州亞凱迪亞市開出新店，看好今年美國市場營收動能增溫、樂觀看待獲利。

美食股價在3日下探92.7元新低，隨後緩步震盪回升，今（11）日開高後在買盤敲進下震盪走揚，最高上漲4.56％至98.7元，截至午盤維持逾3％漲幅，位居觀光股漲勢前段班。三大法人近期偏多操作，上周合計買超737張，昨（10）日續買超516張。

美食2020年1月自結合併營收18.39億元，較去年12月19.71億元減少6.68％、較去年同期19.65億元減少6.38％，降至近11月低點。公司表示，主要受到人民幣貶值逾4％影響，若以功能性貨幣計算，1月營收為人民幣4.24億元，年減2.03％。

美食表示，美國及台灣市場受惠春節買氣及展店效益，1月合計營收成長幅度創7個月高點。中國大陸則攜手支付寶合推AR掃碼搶新春優惠券，帶動門市客流，1月中上旬同店銷售維持成長，但春節期間配合防疫措施，無法開業門市明顯增加，致使單月營收出現衰退。

受中國大陸延後復工及防疫措施推行，春節後的服務及餐飲業人流及買氣普遍受到影響。美食認為，目前還無法預測恢復速度，但認為餐飲產業營運即使受到衝擊，也只是暫時性影響，認為資源充沛、經營穩健的連鎖品牌，相對能快速重回正常營運軌道。

美食表示，目前雖無法預測中國大陸市場2月後各地恢復速度，但已與外賣平台合作試行「無接觸配送」，最大程度把關門市同仁、外賣工作人員及消費者健康。同時，也充分運用生產及物流資源，盡綿薄之力配送糧食物資至防疫前線。

美國市場方面，美食去年開幕的拉斯維加斯、波特蘭門市營收名列前茅，此次在南加州亞凱迪亞市（Arcadia）開出新門市，當地亞裔人口占比高達4成，吸引鼎泰豐、海底撈等知名品牌於當地設立美國首店，看好可望帶來穩定客流及營收，對今年美國獲利樂觀看待。

(時報資訊)