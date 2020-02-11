新生代演員游書庭去年演出《傻傻愛你，傻傻愛我》、《可不可以剛好你也喜歡我》、《驚夢49天》、《降龍大師》等共九部作品，也因此被看見，他於開工後即接到兩部戲劇邀約擔綱主角，他興奮說：「主角我朝思暮想總算等到了！」不過原定三月飛往韓國正式開拍，因疫情影響順延開拍，游書庭說：「可以晚點開拍，但防疫動作需確實不能少。」

游書庭當初因網路人氣佳，獲經紀公司艾迪昇發掘踏上演藝之路，回顧去年演出的作品量，他驚呼：「原來2019年我演那麼多作品喔？」於是他特地在鼠年開工隔天，專程駕車赴南投紫南宮還發財金，他說：「2018年請到一尊金雞，相信神明有持續眷顧我。」更感性表示粉絲與朋友、公司都很挺他，游書庭說：「隻身在外難免有跨不過的關。」幸好大家的陪伴讓他安心不少。

他說得一口流利英語，近期開始學以致用，在網路上錄短視頻教起超實用英語，游書庭笑說：「以前想當英文老師啦，現在以空中教學方式其實也很好玩。」他表示在學時最大的心願就是當老師，雖選擇當藝人，可是這份心願仍在心底沒被忘記，「而且上課不用外出多好，在粉絲專頁搜尋游書庭就有免費英文可學啦！」

雖非本科系出身，但因熱愛演戲表演而答應加入經紀公司，他希望未來能有機會和偶像鄧超一同飆戲，游書庭說：「鄧超是票房巨星耶，基本上由他主演都是超賣座電影！」平時他在沒有工作時，會熬夜將鄧超主演的電影看過一輪，「期盼自己有朝一日能像鄧超哥一樣，那麼閃耀如此火熱。」

游書庭曾演出古裝與時裝戲盼能與偶像鄧超對戲。（圖／艾迪昇提供）

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(中時電子報)