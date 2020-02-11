因應新冠肺炎，菲律賓宣布即日起禁止自中港澳台入境菲律賓，因遵循一個中國原則，台灣也在禁止入境範圍內。對此，民進黨多位立委認為，很清楚菲律賓禁止我國人入境是政治理由，不是公衛，這樣作法對防疫工作背道而馳，外交部應積極與菲方溝通協調。至於在野黨立委提出暫停給予菲國人來台免簽或禁止來台反制，綠委趙天麟認為，問題根源出在大陸，不是菲律賓，拿菲律賓開刀是搞錯對象。

昨傳出菲律賓禁止我國人入境消息，外交部第一時間否認，菲律賓駐台單位也否認傳聞，不過，菲律賓民航局昨深夜正式發出公文，禁止中港澳台人士入境菲國，並禁止菲國人前往中港澳台等地。

面對菲律賓政策大轉彎，趙天麟認為，顯然是陸方背後給與菲國極大壓力，大陸政府不斷在防疫給台灣各大障礙，從阻擋我果出席WHO到武漢返台包機、軍機繞台等事件，這樣的作法與防疫工作背道而馳，對台灣造成不便只會加深國人對中共厭惡感，對事情完全沒有幫助，目前外交部正在積極與菲國交涉，仍等待菲方做出新的決定。

綠委羅致政表示，菲方禁止我國人入境很明顯是政治理由，我們不接受，所有問題的起因來自WHO，外交部應該積極溝通協調，並嚴正表達抗議。

綠委王定宇在臉書表示，防疫要根據科學，而科學最重要的是要根據真實，台灣跟大陸事實上是互不隸屬的二個政治實體，將醫療保健評比全球第一的台灣放置在評比47名的中國之下，就是漠視互不隸屬的事實，這對防疫無益，反而傷害台菲關係。

(中時 )