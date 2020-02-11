新北市長侯友宜上午指出，武漢肺炎疫情衝擊造成新北市觀光產業下降，政府部門務必規劃因應方案，全力協助各項產業度過未來的衝擊，防疫上更必須做到萬無一失，以及跟中央並肩作戰，才能衝過難關。

新北市政府今（11）日上午召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第11次應變會議，侯友宜在會中表示，日前他到許多觀光景點視察，觀光人潮平均都下降3、4成以上，相信不只觀光，還有很多產業受衝擊，將會要求市府研議因應方案；面對防疫，只有做到萬無一失，以及跟中央並肩作戰，大家全力以赴，一定能有效控制住疫情。

「很多作為在中央尚未做之前，我們就先做了」。侯友宜強調，市府教育局設立學習平台、協助中港澳學生返台的安置；農業局因應寒假延後，協助農民解決滯銷的營養午餐農產品；另民政局、警察局持續追蹤列管人口，維護口罩實名制的購買秩序與狀況；社會局則協助行動不便的獨居老人或身障者，代購口罩並發放到家等等措施，中央地方一條心，新北要比中央想的更完善、做得更好。

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(中時電子報)