川普政府正在修改美國貿易救濟法中的一項主要豁免，可更容易懲罰中國、印度和南非等在世界貿易組織（WTO）自稱「開發中國家」的20多國。

美國財經媒體報導，根據美國貿易代表署（USTR）通知，為降低針對其他國家是否通過不公平的出口補貼危害美國產業的調查門檻，美國今天縮減自己認定的開發中國家和最低度開發國家名單。

如此一來，美國取消部分自行宣布為開發中經濟體的特殊待遇，包括阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴西、保加利亞、中國、哥倫比亞、哥斯達黎加、喬治亞、香港、印度、印尼、哈薩克、吉爾吉斯共和國、馬來西亞、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、北馬其頓、羅馬尼亞、新加坡、南非、南韓、泰國、烏克蘭和越南。

美國貿易代表署表示，有必要修改對開發中國家的反補貼調查方法，因為美國可追溯至1998年的相關指引「已經過時」。

這項發展標誌著美國對開發中國家20年來的貿易政策有顯著轉變，可能導致對全球部分數一數二大的出口國處罰更加嚴格。

這一舉動也反映出美國總統川普對允許中國和印度這樣的大型經濟體，卻以開發中國家身分在世界貿易組織（WTO）享有優惠待遇的不滿。

川普上個月訪問瑞士達佛斯（Davos）時表示，WTO不公平對待美國。他說：「中國被視為開發中國家，印度也被視為開發中國家，可是我們就不被視為開發中國家。對我來說，我們也是開發中國家。」

WTO對開發中國家優惠待遇目的，是協助較貧窮國家減少貧困、增加就業機會和讓他們融入全球貿易體系中。

(中央社)