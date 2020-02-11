菲律賓政府依照「一中原則」，將台灣比照中港澳一起祭出禁令。對此，國民黨立委江啟臣批評，台灣目前疫情雖然緊張，但仍平穩，尚未有社區群聚感染出現，菲律賓卻將我國視為對岸特別行政區，同等禁止入境，否定我國在防疫工作上的努力，並且刻意矮化我國主權，無視中華民國是一個主權獨立國家的事實，令人遺憾，政府應該針對菲律賓的粗暴動作，提出相對應的作為。
江啟臣表示，以目前台灣社會的氛圍而論，菲律賓的做法，再次讓一中問題成為防疫工作注目焦點，持續加深國人對於中共當局打壓的印象。人類面對病毒的威脅，必須放下政治思考，團結一致抗議，中共當局本應該可以透過這次疫情，加強兩岸、國際互助工作，消彌台灣與國際社會反中情緒。然而，中共當局卻在關鍵時刻屢屢做出錯誤決定，令人失望。
江啟臣認為，如果對岸仍不正視中華民國的存在，不尊重台灣人民的意志，持續以政治打壓優於防疫，將會加深台灣人民對中共政權的厭惡，讓兩岸關係漸行漸遠。
(中時 )
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