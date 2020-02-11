台灣高鐵(2633)1月營收表現亮麗，獲利跟著水漲船高，單月稅前淨利站上10億元，營收及稅前獲利都創下2016年掛牌上市以來單月新高，每股稅前盈餘0.18元。

今年大選投票率提高，返鄉投票刺激台灣高鐵旅運人數跟著攀升，此外，農曆過年長假今年落在1月，更進一步推升1月營運動能，總計單月營收達44.89億元，年增19.1％，營業利益23.22億元，稅前淨利10.21億元，都創上市以來最高，每股稅前盈餘0.18元。

台灣高鐵營收及獲利最高是落在2015年10月興櫃時期，該月營收154.14億元，稅前淨利196.85億元，主要當時是認列優待票短收差額、返還地上權折減回饋金等因素，若排除這些因素，高鐵今年1月獲利會是史上新高。

台灣高鐵2019年稅前淨利77.75億元，持續上市創高，每股稅前盈餘1.38元。今年1月營運開出好彩頭，但2月逢新冠肺炎疫情，至今尚未解除，並且衝擊國旅，短期影響性還要觀察。

(時報資訊)