受到新冠肺炎疫情延燒影響，貿協今天宣布，原訂3月4日登場的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」，將延後到5月14日舉行，參展廠商規模預估將少掉一半。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣的自行車產業極具國際競爭力，為了今年的展會，參展業者已經做了不少的準備，然而遭遇新冠肺炎疫情的挑戰，考量整體產業的情況以及徵詢業者意見，加上外界預估未來一個月的疫情會到達高峰，因此決定將日期延至5月。

原本預定將在3月4日登場的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」，決定延期到5月14日舉行，貿協預估，參展廠商將從3800家下降至1800家。

貿協目前規畫，上述兩展之展期延至5月14日到16日舉行，以「Taipei Cycle+」&「TaiSPO+」特展的方式舉行，運動產業行銷為主軸，除了實體展會外，也規畫線上服務，同步進行展覽。若有國際買家因為疫情影響，無法來台採購，貿協將會協助以線上會議、視訊的方式，安排一對一的洽談。

(時報資訊)