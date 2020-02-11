高雄生產的水果穩定外銷新加坡、馬來西亞。（高市農業局提供／林宏聰高雄傳真）

雖然新冠肺炎疫情影響全台各縣市農產品外銷，高雄仍頻傳佳績！高市農業局長期經營新加坡、馬來西亞市場，因去年與當地通路商簽下貿易合約，目前出貨量維持穩定，年成長率更高達150％，14日高雄水果將再裝櫃運往星馬，在這波疫情危機中一枝獨秀。

高市農業局推展新南向國家農產外銷市場，去年3月底與新加坡NTUC Fairprice、昇菘超市及馬來西亞的Euro-atlantic等通路商簽下農產貿易合約，今年更首次將阿蓮區生產的小番茄推進星馬超市，為高雄農產找出新商機。

農業局表示，高雄水果14日將再度裝櫃運往新加坡，其中包括內門紅心芭樂200箱、阿蓮及內門芭樂1000箱、阿蓮及燕巢蜜棗500箱、在地生產的鳳梨400箱、六龜蓮霧500箱、阿蓮小番茄100箱、美濃木瓜400箱，總計25.24公噸；加上運往馬來西亞的水果則包括紅心芭樂200箱、芭樂150箱、蜜棗200箱、蓮霧500箱及小番茄50箱，累計共32公噸。

配合行銷高雄水果，當地超市將舉辦試吃活動，星馬民眾可以在NTUC Fairprice超市、昇菘超市、AEON等知名連鎖超市採購高雄在地生產的新鮮美味。

高市府統計，因去年市長韓國瑜走訪星馬簽約，帶動熱絡效應，高雄農產在星馬熱銷，108年度外銷星馬共達406公噸，與107年的163公噸相比，爆發性成長約150％。

值得一提的是，延續去年熱度，近來雖然新冠肺炎疫情影響農產品外銷，但高雄水果在成功外銷新加坡、馬來西亞之外，也帶動當地超市與通路商採購其他縣市農產品，總計高達52.3公噸一併上架新加坡超市，品項包括台東鳳梨釋迦、彰化葡萄、雲林紅蘿蔔、高麗菜、西芹、美生菜、嘉義小彩椒、彰化地瓜、菇類等。

高市農業局長吳芳銘表示，因高雄農產帶動高雄以外縣市的農產品銷售新加坡，高雄相當樂見，目前新冠肺炎疫情雖然嚴峻，但農產外銷力求穩定經營，農業局將持續輔導媒合，協助農民站穩農產南向外銷市場腳步。

(中時 )