貴州金沙廣播電視臺「硬核老奶奶教育亂串老伴」視頻

大陸新冠肺炎疫情嚴重，各地紛紛祭出防疫措施，大陸貴州有一名老奶奶，用「暴風雨式」的疾言厲色「教育」老伴不要亂跑到處串門子，還撂下狠話：「再亂跑就給你腳桿打斷！」。老奶奶可愛的鄉音，配上老爺爺一聲不吭的聽訓，讓大陸網友高呼：充滿愛意！

大陸貴州金沙廣播電視臺10日發佈一則「硬核老奶奶教育亂串老伴」的影片。畫面中，奶奶用兇狠的語氣教訓不聽勸到處亂串的老伴：「你要跑啥子跑，你不聽，梅支書怎麼給你說的？你跑哪兒去了，今天？啊，到處串！！坎上坎腳你都要去串，叫你不要東家走，西家戳，戳戳戳，腳杆給你打斷，聽到沒有啊？？」。

這段影片逗樂千萬大陸網友，紛紛表示感受到老奶奶「猛烈的愛意」，雖然嘴上吼得凶，但卻是另一種愛的表達。

也有網友替老爺爺說話：「老人就是閒不住的，沒事得到處走走，更何況現在年輕人都快憋瘋了，更何況老人了，如果是農村的，可以去山上溜達溜達，方圓幾裡沒人，不過老人抵抗能力弱，還是好好呆在家裡吧！」。

(中時電子報)