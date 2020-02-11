高雄市長韓國瑜過年期間預告將推出「大彩蛋」，11日答案揭曉，高市府宣布「滿天星計畫」，今年先動用教育基金，補助100位在地大專院校學生出國研修，每人1年2萬美金，明年則將送軍公教警消出國，幫助高雄年輕人開拓視野。

韓國瑜競選時提出「滿天星、大光明計畫」構想，最後雖然敗選，但他回到高雄仍指示團隊研議，先在高雄小規模辦理，11日上午韓國瑜及副市長陳雄文率領青年局、教育局、新聞局、財政局、研考會、人事處、行國處等相關單位，開記者會對外宣布完善計畫。

這項「飛躍一百★滿天星計畫」分2階段，第1階段針對設籍高雄5年以上、就讀在地18所大專院校的學生，共100個名額，1年補助每人2萬美金，以及來回飛機票，協助他們出國研修，其中也將保留一定數量弱勢保障名額，讓所有孩子均有機會一圓出國夢。

第2階段則針對軍公教警消，預計明年挑選優秀公務人員，同樣提供每人1年2萬美金補助到國外姊妹市相關學校進修，按照計畫草案，申請年齡暫訂簡任級55歲以下、薦任50歲、委任45歲以下，希望為市府施政引入更多國外新進理念。

韓國瑜說，台灣未來最重要的就是人才，高市府率先推出滿天星計畫，預計青年學子出國回來，語言能力、解決生活困難能力、與世界交朋友能力以及膽量都會增加，儘管市府財政困難，但人才培育應列為頭等大事，期待這項計畫若干年後能開花結果。

教育局長吳榕峯表示，至今已開過2次會，各校對此樂觀其成，有私校指出，雖然校內已有補助，但金額有限，很多學生考量經濟問題，最後放棄出國，滿天星計畫可讓有學習決心的孩子出去學習，首年動用教育發展基金支應，明年起將由市府編列年度預算。

針對綠營議員質疑若滿天星計畫如此重要，為何不編預算？吳榕峯說，政策跟著需求走，由於高雄孩子出國學習意願很強，教育局靈活動用教育發展基金提供補助，合法性、正當性都沒問題，「只問對孩子有沒有利，有利就不必等編完預算才做」。

青年局長林鼎超則說，高市府重視栽培年輕人，先前已公告國際青年交流補助方案，協助18歲到45歲年輕人參加國際比賽、展演，提供政策性補助降低他們的出國成本，這次很開心與教育局一起執行滿天星，希望讓高雄市年輕人與國際接軌，擁有不同的視野。

滿天星計畫正在研議細部作業，預計3月完成第1階段大專院校學生申請甄審等相關規定，4月公告受理後，將盡快公布甄審結果，最快今年9月可送出第1批學生；韓國瑜強調，提早宣布滿天星計畫，是希望學生們獲知消息後，可以趕快加強外語能力，踴躍申請加入計畫。

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(中時 )